"Заговора против "Спартака" нет, а проблема заключается в крайне низкой квалификации российских судей. На мой взгляд, следует отстранить Казарцева и Еськова от судейства навсегда, чтобы это стало уроком для всех остальных, и закрыть уже этот скандал", - сказал Газзаев.
В первом туре РПЛ "Спартак" на своем стадионе сыграл вничью с "Сочи" - 2:2. Арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота московской команды два пенальти. После игры Казарцева отстранили от судейства. Также была информация, что арбитр пройдет проверку на полиграфе.
Владелец "Спартака" Леонид Федун после игры с "Сочи" заявил о намерении снять команду с чемпионата, однако все это было сказано на эмоциях и красно-белые продолжат выступать в РПЛ.
Во втором туре РПЛ "Спартак" на своем стадионе сыграет с "Ахматом". Поединок состоится 14 августа и начнется в 20:00 мск.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Газзаев: заговора против "Спартака" нет
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился своим мнением о судействе в матче "Спартака" против "Сочи".
Фото: "Спорт-Экспресс"
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