- В момент атаки "Зенита" сначала шла подача на Дзюбу. Он находился в офсайде, но вступил в единоборство с 28-м номером. Гол Дзюбы "Ротору" забит не по правилам, его следовало отменить! На повторе прекрасно видно положение вне игры – у Дзюбы торчит колено и плечо.
Почему не вмешался VAR? Там видимо Смешарики сидят: Лосяш – Турбин, Бараш – Сафьян, - цитирует Федотова Чемпионат.
В матче первого тура РПЛ "Ротор" - "Зенит" счет открыл на 21-й минуте с передачи Себастьяна Дриусси Артем Дзюба, а на 79-й минуте Дриусси добил мяч в ворота "Ротора" после того, как голкипер хозяев Александр Довбня отразил удар Дзюбы.
Этот матч стал для "Ротора" первым в элитном российском дивизионе с 2004 года, когда волгоградская команда покинула Премьер-Лигу.
Во втором туре "Зенит" встретится на выезде с "Ростовом" 15 августа. "Ротор" в этот же день отправится в гости к "Динамо".
Судья Федотов: гол Дзюбы "Ротору" забит не по правилам. На VAR смешарики сидят
Арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что первый гол, забитый в ворота "Ротора" в матче с "Зенитом", забит с нарушением правил.
Фото: Sport24
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!