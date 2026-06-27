Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кабо-Верде
0 - 0 0 0
Саудовская АравияЗавершен
Уругвай
0 - 1 0 1
ИспанияЗавершен
Египет
1 - 1 1 1
ИранЗавершен
Новая Зеландия
1 - 5 1 5
БельгияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
16:30
ТорпедоНе начат
Локомотив
17:00
РодинаНе начат
Ахмат
17:00
ОФК БелградНе начат
Зенит
17:00
ЛенинградецНе начат

Колыванов прокомментировал выход Кабо-Верде в плей-офф ЧМ-2026

Бывший российский футболист Игорь Колыванов поделился мнением о выходе в 1/16 финала чемпионата мира-2026 сборной Кабо-Верде.
Фото: Getty Images
Команда сыграла вничью все матчи групповой стадии и квалифицировалась в плей-офф со второго места в квартете H. По словам Колыванова, игроки Кабо-Верде очень неуступчивые и организованные.

"Ребята бьются. Организованные, неуступчивые, хорошо играют в обороне. Им очень сложно забить. Звёзд там нет, но команда проявила морально-волевые качества.

Каждый матч игроки выходят как на последний бой. Неожиданно для всех Кабо-Верде выходит в плей-офф, страну можно с этим поздравить", — передаёт слова Колыванова "Спорт-Экспресс".

Сборная Кабо-Верде впервые в своей истории принимала участие в групповом этапе чемпионата мира, поэтому и выход в плей-офф турнира для неё первый. В 1/16 финала кабовердианцы сыграют со сборной Аргентины. Встреча пройдёт 4 июля на "Хард Рок Стэдиум" в Майами-Гарденс, штат Флорида, США. Начало — в 01:00 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится