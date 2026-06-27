Титов выделил главных претендентов на победу в РПЛ-2026/27

"Каждый год спартаковцы говорят, что возьмут своё. Но нужно идти поэтапно, от матча к матчу, ни в коем случае не делать голословных заявлений. Многое будет зависеть от того, каким будет усиление.
Основные претенденты на титул? Это "Зенит", "Краснодар". Будут претендовать на высокие места ЦСКА и "Локомотив", а также "Динамо". Уверен, нас ждёт любопытный сезон", — передаёт слова Титова "Матч ТВ".
Чемпионом России сезона 2025/2026 стал "Зенит", второе место занял "Краснодар". В топ-5 также вошли "Локомотив", "Спартак" и ЦСКА.