Булыкин оценил выход Кабо-Верде в плей-офф ЧМ-2026

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал выход сборной Кабо-Верде в 1/16 финала чемпионата мира-2026.

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"Я думаю, всех удивила сборная Кабо?Верде. Конечно, шансов против Аргентины будет очень мало, но они уже сделали нереальное.