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Булыкин оценил выход Кабо-Верде в плей-офф ЧМ-2026

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал выход сборной Кабо-Верде в 1/16 финала чемпионата мира-2026.
Фото: Getty Images
Булыкин считает, что Кабо-Верде стала настоящим удивлением групповой стадии, но в 1/16 финала со сборной Аргентины африканской команде будет непросто.

"Я думаю, всех удивила сборная Кабо?Верде. Конечно, шансов против Аргентины будет очень мало, но они уже сделали нереальное.

Сначала приехали на чемпионат мира, теперь вышли в плей?офф — это вообще чудо. Вся страна сейчас болеет футболом и особенно ждёт встречи с Месси", — передаёт слова Булыкина "Матч ТВ".

На групповом этапе ЧМ-2026 кабовердианцы сыграли вничью 0:0 с Испанией, 2:2 — с Уругваем и 0:0 — с Саудовской Аравией. С 3 очками команда заняла второе место в группе H. Матч 1/16 финала Аргентина — Кабо-Верде пройдёт 4 июля на "Хард Рок Стэдиум" в Майами-Гарденс, штат Флорида, США. Начало — в 01:00 мск.

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