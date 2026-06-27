Уругвайца Каноббио могут надолго отстранить за толчок арбитра

Полузащитник сборной Уругвая Агустин Каноббио может быть отстранён на срок от 4 до 15 матчей за красную карточку, а также физическое воздействие на арбитра Исмаила Элфата.

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Напомним, что в матче 3 тура группового этапа чемпионата мира-2026 между Уругваем и Испанией (0:1) Каноббио был удалён на 90+5-й минуте за жёсткий фол на защитнике Пау Кубарси. Едва получив красную карточку, Каноббио стал на повышенных тонах объяснять что-то главному арбитру встречи Исмаилу Элфату и даже слегка толкнул его.



В соответствии со статьей 14 дисциплинарного регламента ФИФА за различные нарушения в отношении официальных лиц матча есть несколько видов наказания.



Неспортивное поведение влечёт за собой отстранение минимум на 4 матча или на определённый период времени. Запугивание или угрозы в адрес судьи или судей наказываются дисквалификацией минимум на 10 игр. Наконец, нападение на арбитра или арбитров, включая удар локтем, кулаком или ногой, укус, плевок, предполагает дисквалификацию минимум на 15 матчей.



Теперь всё зависит от того, как будут описаны действия Каноббио, и как их оценит дисциплинарный комитет ФИФА.