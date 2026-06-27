Лугано обвинил Бьелсу в вылете сборной Уругвая с чемпионата мира

Бывший защитник и капитан сборной Уругвая Диего Лугано прокомментировал вылет команды с чемпионата мира 2026 года.

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"Он отравил атмосферу, так и не поняв, где находится. Игроки никогда не понимали Бьелсу. Тренер, которому нельзя было быть на чемпионате мира, но он был привязан миллионным контрактом.

По мнению Лугано, виновником того, что на групповой стадии команда не одержала ни одной победы и не пройдёт в плей-офф даже с третьего места в группе H, является главный тренер Марсело Бьелса.Мне жаль парней, потому что они не смогли конкурировать. Надеюсь, эту ошибку Уругвай больше никогда не повторит", — передаёт слова Лугано Telemundo.В первом туре группового этапа ЧМ-2026 Уругвай сыграл вничью 1:1 с Саудовской Аравией, во втором разошёлся миром с Кабо-Верде — 2:2, а в третьем уступил Испании 0:1.Команда набрала 2 очка и заняла третье место в квартете H. В рейтинге команд с третьих строчек Уругвай на данный момент занимает 11-ю из 12 позиций и не имеет шансов пройти в 1/16 финала.Марсело Бьелса тренирует сборную Уругвая с мая 2023 года. Под его руководством команда провела 36 матчей, в которых одержала 16 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 8 поражений. На Кубке Америки-2024 уругвайцы завоевали бронзовые медали.