Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кабо-Верде
0 - 0 0 0
Саудовская АравияЗавершен
Уругвай
0 - 1 0 1
ИспанияЗавершен
Египет
1 - 1 1 1
ИранЗавершен
Новая Зеландия
1 - 5 1 5
БельгияЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
16:30
ТорпедоНе начат
Локомотив
17:00
РодинаНе начат
Ахмат
17:00
ОФК БелградНе начат
Зенит
17:00
ЛенинградецНе начат

Ташуев выделил лучшую команду ЧМ-2026 по игре

Главный тренер "Енисея" Сергей Ташуев рассказал, какую команду считает лучшей по прошедшим матчам группового этапа чемпионата мира.
Фото: ФК "Енисей"
На данный момент известны уже 9 из 16 пар 1/16 финала ЧМ-2026.

"Лучшая команда по игре для меня Марокко. В первом же матче увидел структуру, которую сам проповедую.

Без вингеров, треугольники выстроены в центре поля, очень быстрая игра. Сочетание паса с индивидуальными действиями. Если есть пространство — сразу туда вылетают. Где надо играют через контроль мяча, меняя вертикальные зоны. Сборная Марокко — это, пожалуй, самое большое удивление для меня", — передаёт слова Ташуева "Спорт-Экспресс".

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Марокко сыграла вничью 1:1 с Бразилией, а также обыграла Шотландию (1:0) и Гаити (4:2). В 1/16 финала марокканцы сыграют со сборной Нидерландов. Встреча пройдёт 30 июня на "Эстадио BBVA" в Гуадалупе, штат Нуэво-Леон, Мексика. Начало — в 04:00 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится