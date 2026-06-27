В "Краснодаре" отметили выступления Ленини на чемпионате мира

Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин оценил выступления полузащитника команды Кевина Ленини на чемпионате мира 2026 года.

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"Кевин Ленини замечательно выступает на чемпионате мира, как и вся сборная Кабо-Верде. Для них это сказка, они стремились попасть на этот турнир.