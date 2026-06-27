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В "Краснодаре" отметили выступления Ленини на чемпионате мира

Руководитель селекционной службы "Краснодара" Максим Бузникин оценил выступления полузащитника команды Кевина Ленини на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Ленини в составе сборной Кабо-Верде вышел в 1/16 финала мирового первенства. По мнению Бузникина, кабовердианцы переживают сказку на ЧМ-2026.

"Кевин Ленини замечательно выступает на чемпионате мира, как и вся сборная Кабо-Верде. Для них это сказка, они стремились попасть на этот турнир.

Думаю, сейчас Кевин счастлив, находится в своём прайме и осуществил свою мечту", — передаёт слова Бузникина "Спорт-Экспресс".

В 1/16 финала мирового первенства Кабо-Верде сыграет со сборной Аргентины. Встреча состоится 4 июля на "Хард Рок Стэдиум" в Майами-Гарденс, штат Флорида, США. Начало — в 01:00 мск.

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