После матча, в котором судья Василий Казарцев допустил результативную ошибку в пользу сочинцев, Федун заявил, что снимет команду с чемпионата России.
Теперь Федун сообщил, что москвичи продолжат выступление в РПЛ. Впрочем, команда может покинуть чемпионат в случае продолжения травли.
"Мы добились главного: грядут изменения в судейской системе. Она станет более объективной и свободной от всяческих влияний.
Основная команда футбольного клуба "Спартак-Москва" продолжает участие в турнирах сезона-2020/21. Однако в случае продолжения судейской травли мы готовы покинуть футбольное поле", - говорится на сайте "Спартака".
РФС планирует протестировать Казарцева на полиграфе. Ранее стало известно, что судья согласился пройти проверку. При этом неизвестно, в чём именно подозревают судью.
"Спартак" и в прошлом сезоне неоднократно выражал недовольство судейством. Более того, москвичи даже писали открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.
Федун выступил с официальным заявлением после слов о снятии "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун обнародовал заявление после резонансного матча первого тура РПЛ с "Сочи" (2:2).
Фото: ТАСС
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