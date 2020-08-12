- Мы все хотим, чтобы информация о судейских решениях была более доступна, система VAR в России совершенствовалась, квалификация арбитров повышалась. Планируем организовать встречу руководства клубов и судейского комитета РФС, чтобы обсудить накопившиеся вопросы в прямом диалоге, - цитирует Прядкина РИА Новости.
Напомним, в первом туре Российской Премьер-Лиги арбитрами был принят ряд неоднозначных решений. Судья Василий Казарцев ошибочно назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи". Во встрече "Рубина" и "Локомотива" арбитр Сергей Иванов принял спорное решение не назначать одиннадцатиметровый удар в пользу казанского клуба. После матча тренер Леонид Слуцкий жестко раскритиковал судейство в России.
РПЛ проведет встречу руководителей клубов с судейским корпусом
РПЛ планирует назначить встречу судейского корпуса с руководителями футбольных клубов.
Фото: ТАСС
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