Баринов: тень Сёмина всегда будет в Баковке

Полузащитник "Локомотива" Дмитрйи Баринов поделился мнением об экс-наставнике "Локомотива" Юрии Сёмине.
Фото: Sportbox
Сёмин покинул команду 31 мая после того, как с ним не продлили контракт. С 1 июня с "Локомотивом" работает Марко Николич.

"Тень Сёмина на базе? Есть такое, да. Что он выйдет из-за угла и разгонит нас всех с этим интервью. Он всегда был против, чтобы на базе были интервью. Особенно перед играми. А так, конечно, тень Юрия Палыча всегда будет в Баковке, потому что он легенда клуба", - сказал Баринов в эфире телеканала "Россия 24".

Также Баринов признался, что видит общие черты у Николича и Сёмина. В частности, по словам игрока, оба тренера являются победителями по натуре.

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Теги: Баринов Локомотив Сёмин
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