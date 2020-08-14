Сёмин покинул команду 31 мая после того, как с ним не продлили контракт. С 1 июня с "Локомотивом" работает Марко Николич.
"Тень Сёмина на базе? Есть такое, да. Что он выйдет из-за угла и разгонит нас всех с этим интервью. Он всегда был против, чтобы на базе были интервью. Особенно перед играми. А так, конечно, тень Юрия Палыча всегда будет в Баковке, потому что он легенда клуба", - сказал Баринов в эфире телеканала "Россия 24".
Также Баринов признался, что видит общие черты у Николича и Сёмина. В частности, по словам игрока, оба тренера являются победителями по натуре.
Баринов: тень Сёмина всегда будет в Баковке
Полузащитник "Локомотива" Дмитрйи Баринов поделился мнением об экс-наставнике "Локомотива" Юрии Сёмине.
Фото: Sportbox
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!