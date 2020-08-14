"Ахмат" объявил об аренде Мелкадзе

Георгий Мелкадзе продолжит карьеру в Грозном. «Спартак» и «Ахмат» пришли к соглашению о переходе игрока в грозненский клуб на правах аренды до конца сезона 2020/2021 г.г.

Мелкадзе будет заявлен для участия в играх Премьер-Лиги и Кубка России под номером 3. #Ахмат #Мелкадзе pic.twitter.com/s5M6yQfnJB