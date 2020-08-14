"Ахмат" объявил об аренде Мелкадзе

Соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона. В "Ахмате" Мелкадзе будет играть под 3-м номером.
Георгий Мелкадзе продолжит карьеру в Грозном. «Спартак» и «Ахмат» пришли к соглашению о переходе игрока в грозненский клуб на правах аренды до конца сезона 2020/2021 г.г.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 14, 2020
Мелкадзе будет заявлен для участия в играх Премьер-Лиги и Кубка России под номером 3. #Ахмат #Мелкадзе pic.twitter.com/s5M6yQfnJB
"Ахмат" сегодня в рамках 2-го тура чемпионата России на выезде сыграет со "Спартаком". Матч начнется в 20:00 мск.