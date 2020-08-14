"Мы немного расстраиваемся из-за не засчитанных голов. Но сейчас, когда забитые мячи отменяют, мы становимся злее. Так было и в матче с "Ахматом", но продолжили играть и забили два мяча", - сказал Соболев.
В матче с "Ахматом" арбитр Турбин отменил два гола "Спартака".
В текущем сезоне РПЛ 23-летний Соболев в составе красно-белых провел два матча и забил один мяч.
Источник: "Чемпионат"
Соболев: расстраиваемся из-за не засчитанных голов
Нападающий "Спартака" Александр Соболев прокомментировал не засчитанные мячи в матче второго тура РПЛ с "Ахматом" (2:0).
Фото: ФК "Спартак"
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