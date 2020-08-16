Обслуживать матч должен был Юрий Чеботарёв, его заменил Эдуард Малый.
Тестом Чеботарёва занимается Роспотребнадзор. Окончательный результат будет известен в течение трёх дней.
Матч "Зенит" - ЦСКА будет проходить 19 августа, он начнётся в 20:00 мск.
РФС заменил инспектора матча "Зенит" - ЦСКА из-за сомнительного результата на коронавирус
Инспектор матча 3-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА был заменён из-за сомнительного результата теста на коронавирус.
Фото: ТАСС
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