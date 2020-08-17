Как сообщает пресс-служба казанского клуба, контракт с футболистом действует до конца текущего сезона. Зотов будет выступать в "Рубине" под 31 номером.
Права на Зотова ранее принадлежали "Крыльям Советов". Минувший сезон защитник провёл на правах аренды в "Оренбурге", за который сыграл в 20 матчах и отметился забитым голом.
"Рубин" объявил о переходе Георгия Зотова
30-летний защитник Георгий Зотов стал футболистом "Рубина" в статусе свободного агента.
Фото: ФК "Рубин"
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