Сегодня "Локомотив" официально объявил о переходе нападающего французского "Бордо". С футболистом подписан долгосрочный контракт.
"На мой взгляд, клуб подписал сильного и перспективного игрока.
Не комментирую ход самих переговоров, но условия контракта нас устроили. Если бы мы не понимали, усилит ли он команду, то не подписывали бы с ним контракт", - приводит слова Мещерякова Sport24.
Камано в прошлом сезоне забил 1 гол в 12 матчах чемпионата Франции. Ранее футболист также выступал за "Бастию".
"Локомотив" в нынешнем сезоне после 2 туров занимает 3-е место в турнирной таблице.
Мещеряков - о Камано: "Локомотив" подписал сильного и перспективного игрока
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о новичке клуба Франсуа Камано.
Фото: ФК "Локомотив"
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