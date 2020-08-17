"Есть риск, когда в атаке Дзюба, Азмун и Малком, что соперник завладеет сначала территориальным, а потом и игровым преимуществом в средней линии поля. Произойдет это потому, что Малком в лучшем случае через раз возвращается в оборону, из-за чего возрастает нагрузка на хавов "Зенита".
Без Дзюбы средняя линия стала сильней, так как "Зенит" использовал в игре с "Ростовом" схему "4-4-2", от чего прессинг получился более эффективным. Артем — не игрок прессинга", - передаёт слова Веденеева "Спорт уик-энд".
Также Сергей отметил, что если в Лиге Чемпионов в стартовом составе "Зенита" выйдут сразу 3 игрока атаки, петербуржцы будут вынуждены играть вторым номером.
Напомним, что в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги "Зенит" с 72 очками занял 1 место, что позволит "сине-бело-голубым" принять участие в групповом этапе Лиги Чемпионов, которая начнётся в октябре 2020 года. По итогам сезона 2019/2020 "Зенит" попал в первую корзину, и он уже точно не сыграет с "Реалом", "Ливерпулем", "Ювентусом", "Баварией" и "ПСЖ".
В нынешнем сезоне РПЛ после 2-го тура "Зенит" делит 1 место с ЦСКА и "Локомотивом", имея в своём активе 6 очков.
Веденеев: без Дзюбы прессинг "Зенита" получается более эффективным. В Лиге чемпионов все эти нюансы проявятся ярче
Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев оценил линию атаки петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
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