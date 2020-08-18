Агент 25-летнего хавбека Луиш Невес заявил, что "Спортинг" и ЦСКА обсуждают условия возможного трансфера, но португальский клуб готов расстаться со своим игроком за 16 млн евро.
В прошлом сезоне Палинья выступал за "Брагу" на правах аренды, за которую провел 27 матчей и забил 2 мяча.
Источник: Metaratings.ru
"Спортинг" готов продать Палинью в ЦСКА за 16 млн евро
Полузащитник "Спортинга" Жоау Палинья интересен ЦСКА.
Фото: 90 Min
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