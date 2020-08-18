Встреча завершилась победой команды Мусаева со счетом 2:0. Голами отметились Петров и Берг.
"Такие матчи нужно чуть увереннее доводить до победы. Небольшая нервозность была. Но мы контролировали ход встречи и заслужили три очка", - сказал Газинский в эфире "Матч премьер".
"Краснодар" набрал 6 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице.
В следующем туре "быки" сыграют против "Урала" на выезде. Встреча пройдет 22 августа.
Газинский: такие матчи нужно чуть увереннее доводить до победы
Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский подвел итоги матча 3-го тура чемпионата России с "Арсеналом".
Фото: © ФК "Краснодар"
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