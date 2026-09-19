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Главный тренер "Монако" - о Головине: проделывает невероятную работу для коллектива

Главный тренер "Монако" Филипе Луис высказался об универсализме Александра Головина.
Фото: Getty Images
По словам Луиса, Головин проделывает большую работу во благо команды.

- В этот раз я пожертвовал Головиным, поставив его играть на фланге. Я попросил его об этом вчера, и он сказал, что сделает все на благо клуба.
Это пример и сильное послание от нашего плеймейкера, который здесь почти девять лет и проделывает невероятную работу для коллектива.

Если он может так делать, значит, так могут все. Он сделал меня очень гордым сегодня, - приводит слова Луиса пресс-служба клуба.

В пятом туре чемпионата Франции "Монако" одержал победу над "Лансом" со счетом 2:1. Александр Головин в нынешнем сезоне провел за монегасков во всех турнирах шесть матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

После пяти сыгранных туров команда Филипе Луиса располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 13 набранными очками в своем активе. После международной паузы монегаски сыграют на домашнем стадионе с "Тулузой".

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