Напомним, в игре минувшего сезона, которая завершилась победой петербуржцев со счетом 4:0, бразилец оформил дубль.
- Во-первых, та игра вовсе не стала простой, а во-вторых, в футболе не бывает ничего легкого. Конечно, я хочу оформить в среду еще один дубль, постараюсь. Но если вместо меня это сделает кто-то другой, и мы победим - буду счастлив, - цитирует Малкома СЭ.
В прошедшем сезоне бразильский форвард в составе петербургской команды провел 12 матчей и забил 4 мяча. В новом сезоне Малком принял участие в двух встречах и результативными действиями не отличился.
В минувшем сезоне "Зенит" стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. Также команде удалось завоевать Суперкубок, обыграв московский "Локомотив".
Малком: хочу оформить еще один дубль в ворота ЦСКА
Нападающий "Зенита" Малком поделился эмоциями в преддверии матча третьего тура РПЛ с ЦСКА, который состоится сегодня, 19 августа.
Фото: ФК "Зенит"
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