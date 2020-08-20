Ранее многие эксперты предположили, что "Уфа" может превратиться в своеобразный фарм-клуб "Спартака" после перехода на пост гендиректора москвичей Шамиля Газизова.
Накануне в третьем туре РПЛ "Уфа" сыграла вничью со "Спартаком" (1:1). После матча Евсеев укорительно напомнил журналистам об их предположениях.
"Я во-первых, не знаю, что тут отвечать? Пускай Евсееву задают какие-то вопросы. Эта тема уже давно проехала. Я не видел вчерашний матч, знаю только, что "Спартак" не забил 11-метровый", — цитирует Юрана Sport24.
Юран ответил Евсееву про слова об "Уфе" и фарм-клубе "Спартака"
Бывший наставник "Химок" Сергей Юран поделился мнением о высказываниях главного тренера "Уфы" Вадима Евсеева.
Фото: ТАСС
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