Ранее рекорд принадлежал бывшему футболисту "сине-бело-голубых" Халку. Для достижения 50 очков по показателю "гол+пас" бразильцу потребовалось 59 матчей, Азмун справился на одну игру быстрее. Он забил 36 мячей и отдал 14 голевых передач, сообщает пресс-служба "Зенита".
Напомним, что во вчерашнем матче 3-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА (2:1) 25-летний футболист оформил дубль, что позволило "сине-бело-голубым" единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата России.
Азмун быстрее всех в "Зените" набрал 50 очков по системе "гол+пас", установив клубный рекорд
Нападающий "Зенита" Сердар Азмум обновил клубный рекорд, быстрее всех достигнув отметки в 50 очков по системе "гол+пас" в составе петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"
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