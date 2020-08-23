"У Кабеллы и Вандерсона мышечные травмы, они проходят дообследование. Есть шанс, что они выздоровеют к матчу с ЦСКА, но есть и шанс, что они не будут готовы", - сказал Мусаев.
Также Мусаев рассказал о ситуации с Магомед-Шапи Сулейманове, который ранее переболел коронавирусом.
"Трудно сказать, в чем проблемы в его игре, болезнь не изучена, и мы видим, что есть проблемы не только у него. Еременко долго набирает форму, какие-то трудности есть у Бакаева".
В матче 4-го тура РПЛ "Краснодар" на выезде уступил "Уралу" со счетом 0:1. Подопечные Мусаева занимают шестое место в турнирной таблице.
В следующем матче "Краснодар" на своем поле примет ЦСКА. Игра состоится 26 августа и начнется в 20:30 мск.
Источник: РИА Новости
Мусаев заявил, что Кабелла и Вандерсон рискуют пропустить игру с ЦСКА
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о кадровой ситуации накануне матча 5-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: РИА Новости
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