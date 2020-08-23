"Еще год назад мог перейти, но обстоятельства сыграли свою роль. Думаю, все знают о моем огромном желании вернуться сюда, но тогда не получилось. Сейчас очень рад, что вернулся домой", - цитирует полоза пресс-служба "Ростова".
29-летний Полоз перешел в "Ростов" в результате обмена на Ивелина Попова, который отправился в "Сочи".
Напомним, что Полоз ранее выступал за "Ростов". Также нападающий защищал цвета "Зенита" и "Сочи".
В этом сезоне РПЛ Полоз провел 4 матча и забил 1 мяч.
Полоз: очень рад, что вернулся домой
Нападающий Дмитрий Полоз прокомментировал свой переход в "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"
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