Луценко был заменен в первом тайме игры с "Химками". Сегодня футболист был вызван в сборную России

Нападающий тульского "Арсенала" был заменен в первом тайме игры с "Химками" (0:1).

Фото: ПФК "Арсенал Тула"

33-летний футболист рванул к мячу и упал. Нападающему пришлось покинул поле, а на его место вышел Роман Минаев.



Напомним, сегодня Луценко впервые в карьере получил вызов в национальную сборную России на матчи Лиги Наций с Сербией и Венгрией.

