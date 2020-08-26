"Ротор" порвет "Спартак". Кокорин поправится? Ну и что? Не поможет. Даже если Месси привезете – бесполезно! Волгоград возьмет верх!" – заявил Горюнов.
Матч "Ротор" - "Спартак" пройдет 26 августа. Начало - в 18:30 мск.
Волгоградская команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, "Спартак" расположился на третьей строчке.
Команда Александра Хацкевича набрала одно очко в четырех матчах РПЛ.
Источник: "СЭ"
Горюнов: "Ротор" порвет "Спартак"
Бывший президент "Ротора" Владимир Горюнов поделился своими ожиданиями от предстоящего матча со "Спартаком".
Фото: ФК "Ротор"
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