Источник: Луценко пропустит около трех недель

Нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко прошел медобследование.

Фото: ФК "Арсенал"

Сообщается, что 33-летний форвард пропусти около трех недель. Напомним, что вчера Луценко получил вызов в сборную России.



Луценко получил травму в матче пятого тура РПЛ с "Тамбовом". В этом чемпионате России нападающий провел 5 матчей и забил 1 мяч.



Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Егорова.