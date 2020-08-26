Источник: Луценко пропустит около трех недель

Нападающий тульского "Арсенала" Евгений Луценко прошел медобследование.
Фото: ФК "Арсенал"
Сообщается, что 33-летний форвард пропусти около трех недель. Напомним, что вчера Луценко получил вызов в сборную России.

Луценко получил травму в матче пятого тура РПЛ с "Тамбовом". В этом чемпионате России нападающий провел 5 матчей и забил 1 мяч.

Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Егорова.

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Теги: Арсенал Луценко
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