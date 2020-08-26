"Я еще в прошлом сезоне говорил, что Тедеско появился из ниоткуда и ничего нового в команду не привнес. Он работает и получает удовольствие от того, что ему нашли место. Было много перестановок в составе "Спартака", с новыми игроками клуб должен быть не ниже 4-го места. Прогресса при Тедеско не было, было даже хуже", - сказал Мостовой.
В прошлом сезоне РПЛ "Спартак" под руководством Тедеско занял 7-е место и не попал в еврокубки.
В текущем чемпионате России московская команда занимает третье место после четырех туров. Сегодня "Спартак" на выезде сыграет с "Ротором". Начало игры в 18:30 мск.
34-летний Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. До этого он был главным тренером "Шальке".
Источник: Sport24
Мостовой: прогресса при Тедеско не было
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой поделился своим мнением о работе главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.
Фото: : Rusfootball.info
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