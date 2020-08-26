"Сегодняшнее обследование, проведенное в Туле, подтвердило предположение мышечного повреждения задней поверхности левого бедра. На восстановление понадобиться около месяца", - сказал врач "Арсенала" Александр Резепов.
Накануне 33-летний Луценко получил первый вызов в сборную России.
В этом чемпионате России нападающий провел 5 матчей и забил 1 мяч.
Источник: "СЭ"
Врач "Арсенала" рассказал о сроках восстановления Луценко
Нападающий "Арсенала" Евгений Луценко получил травму в матче 5-го тура РПЛ с "Тамбовом".
Фото: ФК "Арсенал"
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