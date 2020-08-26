Червиченко: за такую победу над "Ротором" "Спартаку" должно быть стыдно

- Что тут скажешь. Выражусь образно: есть айфоны десять, айфон одиннадцать. А потом делают версию «Pro». Как мне кажется, теперь становится понятно, что из себя представляет модель «Спартака» «Pro». Долго-долго громко верещать насчёт судейства и потом выплакать себе обратную ситуацию – когда судья не убивает тебя, а тащит. Это по поводу матча.
Если бы такой пенальти поставили в ворота «Спартака», визг был бы слышен аж в Хабаровске. Насчитал моментов десять, которые судья свистнул не туда или пропустил. Мяч попал в плечо Степанова, арбитр ставит штрафной в сторону «Ротора». Ларссон падает, симулируя на 17 минуте, никакой реакции – жёлтой нет. На 21й минуте Зобнин бьёт по лицу Степанову, но никакой реакции нет. На 75й минуте Соболеву можно, и думаю, что скорее нужно было давать жёлтую за срыв атаки. Если бы так судили в адрес «Спартака», думаю, что выли бы как стая волков. Таких моментов десяток есть.
Когда прибиваешь команду, идущую на последнем месте, с помощью судьи должно быть стыдно. Даже не за то, что ты так сыграл. А за то, что ранее возмущался тем, что так судили тебя.
- Но раньше «Спартак» судили откровенно паршиво...
- Разочек да. Поставили пенальти, из-за которого было столько визга, (видимо, речь идёт о решении Василия Казарцева в матче с «Сочи», прим. Rusfootball.info). Но на мой взгляд тот пенальти был даже более легитимный, чем сегодняшний. Тогда, по крайней мере хоть какие-то объяснения пытались давать.
А сейчас что это было? Соболев красиво рухнул – а другие объяснения есть? Не было толчка в спину. Он попытался его приобнять, тот почувствовал руки – и сразу рухнул. Даже ВАР смотреть не стал. У них новая мода, если надо поставить пенальти, повтор не смотрят.
Скажу честно: у было впечатление что пенальти в первом тайме был предначертан. Ведь ранее схожим образом падал Ларсен. Как мне показалось, когда Джордану не дали за это карточку – это выглядело так, будто от игрока «Спартака» для пенальти требовалось просто красивее упасть. И Соболев сегодня упал немного «более нарядно». Воротам Соболев не угрожал. И сложилось ощущение что судья только этого момента и ждал. Сейчас же пошла новая мода – если нужно пробить, но VAR лучше не смотреть.
Червиченко: за такую победу над "Ротором" "Спартаку" должно быть стыдно
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о победе "Спартака" над волгоградским "Ротором".
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