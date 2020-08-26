Червиченко: за такую победу над "Ротором" "Спартаку" должно быть стыдно

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о победе "Спартака" над волгоградским "Ротором".
- Что тут скажешь. Выражусь образно: есть айфоны десять, айфон одиннадцать. А потом делают версию «Pro». Как мне кажется, теперь становится понятно, что из себя представляет модель «Спартака» «Pro». Долго-долго громко верещать насчёт судейства и потом выплакать себе обратную ситуацию – когда судья не убивает тебя, а тащит. Это по поводу матча.

Если бы такой пенальти поставили в ворота «Спартака», визг был бы слышен аж в Хабаровске. Насчитал моментов десять, которые судья свистнул не туда или пропустил. Мяч попал в плечо Степанова, арбитр ставит штрафной в сторону «Ротора». Ларссон падает, симулируя на 17 минуте, никакой реакции – жёлтой нет. На 21й минуте Зобнин бьёт по лицу Степанову, но никакой реакции нет. На 75й минуте Соболеву можно, и думаю, что скорее нужно было давать жёлтую за срыв атаки. Если бы так судили в адрес «Спартака», думаю, что выли бы как стая волков. Таких моментов десяток есть.

Когда прибиваешь команду, идущую на последнем месте, с помощью судьи должно быть стыдно. Даже не за то, что ты так сыграл. А за то, что ранее возмущался тем, что так судили тебя.

- Но раньше «Спартак» судили откровенно паршиво...

- Разочек да. Поставили пенальти, из-за которого было столько визга, (видимо, речь идёт о решении Василия Казарцева в матче с «Сочи», прим. Rusfootball.info). Но на мой взгляд тот пенальти был даже более легитимный, чем сегодняшний. Тогда, по крайней мере хоть какие-то объяснения пытались давать.

А сейчас что это было? Соболев красиво рухнул – а другие объяснения есть? Не было толчка в спину. Он попытался его приобнять, тот почувствовал руки – и сразу рухнул. Даже ВАР смотреть не стал. У них новая мода, если надо поставить пенальти, повтор не смотрят.
Скажу честно: у было впечатление что пенальти в первом тайме был предначертан. Ведь ранее схожим образом падал Ларсен. Как мне показалось, когда Джордану не дали за это карточку – это выглядело так, будто от игрока «Спартака» для пенальти требовалось просто красивее упасть. И Соболев сегодня упал немного «более нарядно». Воротам Соболев не угрожал. И сложилось ощущение что судья только этого момента и ждал. Сейчас же пошла новая мода – если нужно пробить, но VAR лучше не смотреть.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Автор:
Теги: Спартак Ротор Червиченко
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

Червиченко: за такую победу над "Ротором" "Спартаку" должно быть стыдно 5
ЦСКА и "Краснодар" сыграли вничью. Забили Кучаев и Вандерсон 13
"Ростов" обыграл "Урал", добыв вторую победу подряд
Талалаев: нам повезло, что так вышло
Мостовой: сейчас «Ахмат» на кураже. Они почувствовали уверенность
Тедеско: Максименко выручил нашу команду несколько раз, за что ему большое спасибо 3
Соболев заявил, что в ближайшее время пообщается с Черчесовым и Дзюбой 9
Хацкевич: Соболев так нырял, что ему надо дать Оскар за артистизм 16
Слуцкий: сегодня важно было забить первыми
"Спартак" отскочил против "Ротора". Спасали Максименко и Джикия 7
Евсеев: есть нестабильность в игре и результате из-за ухода большой группы футболистов
Два удаления, второе поражение Николича и чудесная победа «Ахмата» 1
Николич: преподнесли "Ахмату" подарки 1
Агент Кузяева: "Зенит" для нас еще не закрытая страница 1
Баринов будет прооперирован в Италии
"Ахмат" на выезде в меньшинстве обыграл "Локомотив" 41
"Спартак" победил "Ротор" благодаря голу Бакаева с пенальти 79
"Рубин" разгромил "Уфу", забив три безответных мяча 5
Луценко: не знаю, получится ли ещё получить вызов в сборную России 1
Карпин - о трансфере Зайнутдинова: двигаемся дальше, здесь ничего сделать мы не можем 2
"Челси" объявил о подписании защитника "Лестера" Бена Чилуэлла 1
Стали известны составы "Ростова" и "Урала"
Чалов и Вандерсон в старте. "Краснодар" и ЦСКА объявили стартовые составы команд 5
"Не знаю, почему так все раздули. Мы все уладим". Соболев прокомментировал конфликт с Дзюбой 3
"Зенит" и "Динамо" объявили стартовые составы на матч 5-го тура 7
"Ты не просто паровоз — ты настоящий бронепоезд". Игроки "Локомотива" поддержали Баринова 1
Карвахаль назвал игрока, против которого сложнее всего обороняться
"Енисей" уволил за прогулы массажиста, который работал с пациентами с Covid-19 2
"Я не могу судить". Слова Тедеско о невызове Соболева в сборную 6
СМИ: "Урал" подпишет 3-летний контракт с бывшим полузащитником "Амкара"
Все новости