Поединок завершился вничью со счетом 1:1.
"Мы хорошо поработали, но постоянно нам чего-то не хватает. В прошлом матче могли забить и склонить чашу весов на свою сторону, сегодня тоже чуть не додержали", - сказал Гончаренко.
ЦСКа занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков. В следующем туре армейцы на выезде сыграют с "Ахматом". Поединок состоится 30 августа и начнется в 18:00 мск.
Источник: Sport24
Гончаренко: постоянно нам чего-то не хватает
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матча пятого тура с "Краснодаром".
Фото: ПФК ЦСКА
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