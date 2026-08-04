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Тренер "Акрона" - о поражении от "Ростова": нет оправдания, мне стыдно

Главный тренер "Акрона" Срджан Благоевич высказался о поражении от "Ростова" в Кубке России.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Благоевича, ему стыдно за то, как команда выглядела на поле в матче с "Ростовом".

- Нужно всё проанализировать, принять какие-то решения. Я не могу сравнить этот матч с играми в чемпионате, потому что в тех поражениях мы искали и находили моменты.
Но сейчас нет оправдания, мне стыдно от того, как команда выглядела на поле, как будто не работаем на тренировках, - сказал Благоевич в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 4 августа, тольяттинский "Акрон" на домашнем стадионе уступил "Ростову" в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:4. Забитыми мячами отметились Олакунле Олусегун, Ярослав Михайлов, Имран Азнауров и Данила Прохин.

В первом туре Российской Премьер-Лиги тольяттинцы на домашнем стадионе уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:5. Во втором туре чемпионата России команда Срджана Благоевича на своем поле проиграла казанскому "Рубину" 1:2. В следующем туре волжане сыграют на выезде с московским "Локомотивом".

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