Тренер "Акрона" - о поражении от "Ростова": нет оправдания, мне стыдно

Главный тренер "Акрона" Срджан Благоевич высказался о поражении от "Ростова" в Кубке России.

Фото: ФК "Акрон"

Но сейчас нет оправдания, мне стыдно от того, как команда выглядела на поле, как будто не работаем на тренировках, - сказал Благоевич в эфире "Матч ТВ".