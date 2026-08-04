Пресс-служба Кубка России опубликовала видеоролик, на котором полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов и хавбек "Локомотива" Артем Карпукас общаются перед очной встречей. Экс-игрок "железнодорожников" в шутку анонсировал переход Карпукаса в "Зенит":
Баринов (в сторону Карпукаса): — "Зенит" Санкт-Петербург.
Карпукас: — Еще пока "Локомотив" Москва.
Баринов: — Артем Карпукас. Привет, братик. Ну не снимайте нас, он в "Зенит" переходит.
Карпукас: — Сейчас выложат, как будто это правда, - сказали футболисты в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале Кубка России.
Напомним, что в летнее трансферное окно сообщалось об интересе петербургского "Зенита" к полузащитнику "Локомотива" Артему Карпукасу. Сообщалось, что клубы не могут договориться о финальной стоимости трансфера, а полузащитник на данный момент не продлил контракт с красно-зелеными, который истекает по окончании текущего сезона.
Сегодня, 4 августа, "Локомотив" на домашнем стадионе сыграет с ЦСКА в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по столичному времени.
Баринов анонсировал переход Карпукаса из "Локомотива" в "Зенит"
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов пообщался с Артемом Карпукасом перед матчем Кубка России.
Фото: ФК "Локомотив"