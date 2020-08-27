Хусаинов: на Соболеве был 500-процентный пенальти

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью Rusfootball.info высказался об эпизоде с пенальти в ворота "Ротора" на нападающем "Спартака" Соболеве
- Рассмотрим матч «Спартак» - «Ротор», эпизод с Соболевым. Хочу сказать, что тут был 500% пенальти. И на мой взгляд в 5-м туре уже становится видно – кто из арбитров делает аналитическую работу над ошибками в сезоне, а кто нет. И в плане судьбоносных решений уже видно – кто из арбитров работает над собой, и стремится лучше управлять игрой. А кто этого не делает.

Посмотрим при этом сегодняшние комментарии Федотова – нет пенальти ни на Малкоме, ни на Соболеве. Простите, но в эпизоде с Соболевым пенальти очевидный: была задержка игрока руками, его разворот и всё прочее. Но судья Сухой, очевидно, сделал вывод из полуфинального матча «Зенит» - «Спартак». Тут был аналогичный эпизод с фолом Жиркова – но тогда судья не смог определить нарушение, поскольку он, видимо, не знает что такое профессиональные фолы.

В матче же с «Ротором» арбитр был в прекрасной позиции, увидел и чётко понял единоборство. И даже к ВАР он не стал обращаться. Это – задержка руками, и лишение явной возможности на атаку. Однозначное нарушение.

Уточню: по эпизоду атакующий игрок стремится овладеть мячом. А сам мяч рядом с единоборством. Применим простой принцип – перенесём эпизод в центр поля. Перед нами задержка игрока, при попытке им завладеть мячом. Это профессиональный фол. А значит штрафной удар.

Тем же, кто пытается утверждать, что пенальти не было простой вопрос: а объясните тогда почему упал Соболев? Ответ прост: защитник в последний момент двумя руками разворачивает Соболева за левое плечо. Он его тащит, разворачивает. Тут вопросы должны быть к защитнику – зачем он это делал в такой ситуации. Ведь далеко не факт что Соболев до мяча бы дотянулся, и тем более как то угрожал воротам.

Так что вопрос по этому пенальти ни к судье, почему он его дал. Вопрос к защитнику – зачем он в такой ситуации так фолил и сделал этот 11-метровый своим фолом.

Схожий по структуре, кстати, эпизод был и в матче «Локомотив» - «Ахмат». И там тоже был назначен пенальти. Но судьям нужно просто всегда, во всех матчах свистеть что это фол – а не бояться и не думать о том, кто и в футболке какого цвета нарушает, насколько далеки ворота, начало ли это матча или его конец. Но так работать очень сложно. В психологическом плане, - сказал Хусаинова в интервью корреспонденту Rusfootball.info Владиславу Щеколдину.

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Теги: Ротор Спартак Хусаинов
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