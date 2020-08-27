— Мы должны за счёт своей игры побеждать. И я особенно хочу выиграть у "армейцев", так как принадлежу "Спартаку" и вырос в этом клубе, — рассказал Мелкадзе в интервью Известиям.
23-летний Мелкадзе арендован "Ахматом" у "Спартака" до конца сезона. В нынешнем розыгрыше РПЛ футболист успел провести два матча, но не отметился результативными действиями.
Матч "Ахмат" — ЦСКА состоится в Грозном 30 августа. Старт встречи назначен на 18:00 по мск.
Мелкадзе: особенно хочу выиграть у ЦСКА, так как принадлежу "Спартаку" и вырос в этом клубе
Полузащитник "Ахмата" Георгий Мелкадзе дал комментарий по поводу предстоящего матча 6-го тура с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
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