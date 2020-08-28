Евсеев: работы в "Уфе" еще непочатый край

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев рассказал о тренировочном процессе уфимского клуба.

Пост специалист опубликовал в своем инстаграме.

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Встретились командой вчера вечером. Сначала разобрали игру в Казани. Хороший получился разговор. Обсудили те проблемы, которые проявились в этой игре. Есть в общих чертах: они известны, мы постоянно о них говорим. Пытаемся решить. Затем провели тренировку в двух группах. Одна тренировалась, другая восстанавливалась. Работы еще непочатый край. Надо подтягивать игровые моменты, вытаскивать эмоции из ребят. Старт получается непростым. Мы понимали это. Работаем. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев

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"Уфа" в нынешнем сезоне занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка в 5 турах. В следующем туре уфимцы на своем поле сыграют против "Динамо". Матч пройдет 30 августа.

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Теги: Уфа Евсеев
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