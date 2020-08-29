"Настрой у "Зенита" будет запредельный. Питерцы захотят вернуть всё на свои места. "Локомотиву", который лишился своих лидеров, будет непросто в этом матче. В этой ситуации "Зенит" является фаворитом. А если "Локомотив" проиграет, это будет третье поражение кряду, и можно будет говорить об определенном кризисе "Локомотива", - сказал Кирьяков.
Напомним, что полузащитники железнодорожников Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук получили травмы в матче 4-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:2).
Поединок "Локомотив" - "Зенит" пройдет 30 августа. Начало - в 16:00 мск.
"Локомотив" занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, а "Зенит" - первое.
Во время игровой карьеры Кирьяков выступал за "Динамо", после чего перешел в "Карлсруэ".
Кирьяков: "Зенит" является фаворитом в матче с "Локомотивом"
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит"
Фото: РФС
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