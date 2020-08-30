"Травма Норманна несерьезная, но не позволяла ему все делать на 100%.
По игре это был не лучший наш матч. С "Динамо" и "Зенитом" играли лучше. Первый тайм играли на равных, во втором повели в счете, но "Краснодар" играл получше", - цитирует Карпина Sport24.
Напомним, что игра "Краснодара" и "Ростова" закончилась со счётом 1:1. В составе "Краснодара" забил Маркус Берг, а за ростовчан отличился Матиас Норманн. После 6-и сыгранных матчей в Российской Премьер-Лиге "Ростов" с 10 очками занимает 6 место. Следующий матч команда Валерия Карпина проведет дома против "Локомотива".
Карпин - о ничье с "Краснодаром": это была не лучшая игра "Ростова"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мыслями о матче 6-го тура чемпионата России против "Краснодара".
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