Как сообщает источник, москвичи сделали предложение по аренде 24-летнего испанца, но клуб из Виго ответил отказом. Они планируют продать игрока.
Мина выступает за "Сельту" с лета прошлого года, перейдя в клуб на правах свободного агента. В минувшем сезоне на счету нападающего 36 матчей во всех турнирах, восемь голов, четыре голевые передачи и пять желтых карточек. Transfermarkt оценивает Мину в 14,5 млн евро.
Напомним, вторую половину сезона за "Сельту" на правах аренды отыграл нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов.
Источник: Radio Vigo
"Локомотив" хотел арендовать Мину, но "Сельта" ответила отказом. Испанцы хотят продать игрока
Испанская "Сельта" отказала "Локомотиву" в аренде нападающего Санти Мины.
Фото: ФК "Сельта"
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