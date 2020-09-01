Клюев был поклонником красно-белых. Он скончался на 77-м году жизни. Актер известен по своим ролям в "Ворониных", "Д'Артаньяне и трех мушкетерах" и в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона".
В следующем туре красно-белые встретятся с ЦСКА. Игра пройдет в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги после перерыва на матчи сборных. На данный момент "Спартак" занимает первую строчку в чемпионате России с 14 очками. ЦСКА расположился на 5 месте с 10 очками.
Джикия выложил фото с актером Борисом Клюевым, который скончался 1 сентября
Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия опубликовал фото с актером Борисом Клюевым, который умер 1 сентября.
Фото: инстаграм Джикии
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