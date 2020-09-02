— Готов ли я забыть красно-белые цвета "Интернасьонала"? Да. Я уже переключился и забыл красно-белые цвета. Та футболка, в которой я стою, мне очень нравится. Я себя уже ассоциирую с красно-синими цветами. Я — красно-синий, — рассказал Фукс в интервью пресс-службе клуба.
Трансфер 21-летнего Фукса обошёлся ЦСКА в 8 млн евро. Бразилец уже успел дебютировать за "армейцев", получив в этом матче травму.
Напомним, красно-белые цвета основные для московского "Спартака".
Фукс: готов забыть красно-белые цвета "Интернасьонала". Я себя уже ассоциирую с красно-синими цветами
Защитник ЦСКА Бруно Фукс рассказал о том, готов ли он забыть красно-белые цвета своего бывшего клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
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