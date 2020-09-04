Состоялась жеребьевка элитного раунда Кубка России

Состоялась жеребьевка элитного раунда Кубка России
Фото: ФК "Спартак"
Элитный раунд заменит 1/32 и 1/16 финала Кубка России. Там выступят по 10 клубов из ПФЛ, ФНЛ и РПЛ. Из высшей лиги будут участвовать клубы, которые не выступают в еврокубках в сезоне-2020/21. Участники будут поделены на 10 групп по 3 команды, групповая стадия пройдет в один круг. Представители РПЛ проведут оба матча на выезде.

В 1/8 финала Кубка страны сыграют по 10 победителей групп и они присоединятся к 6 клубам РПЛ, которые будет выступать в еврокубках 2020/21.

Группа 1: "Урал" (Екатеринбург), "Велес" (Москва), "Волга" (Ульяновск).

Группа 2: "Спартак" (Москва), "Енисей" (Красноярск), "Родина" (Москва).

Группа 3: "Арсенал" (Тула), "Текстильщик" (Иваново), "Салют Белгород".

Группа 4: "Уфа", "Чертаново" (Москва), "Ленинградец" (Ленинградская область).

Группа 5: "Химки" (Московская область), "Нижний Новгород", "Зенит" (Иркутск).

Группа 6: "Ахмат" (Грозный), "Шинник" (Ярославль), "Знамя" (Ногинск).

Группа 7: "Ротор" (Волгоград), "Крылья Советов" (Самара), "Динамо" (Ставрополь).

Группа 8: "Сочи", "Оренбург", "Звезда" (Пермь).

Группа 9: "Рубин" (Казань), "СКА-Хабаровск", "Черноморец" (Новороссийск).

Группа 10: "Тамбов", "Динамо" (Брянск), "Машук-КМВ" (Пятигорск).

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