Речь идёт о вратарях "Краснодара" и "Спартака" Матвее Сафонове и Александре Максименко, а также защитнике ЦСКА Игоре Дивееве. Титов не понимает, для чего нужно вызывать ключевых игроков в первую команду: чтобы они играли или просто сидели на скамейке запасных.
— Это удивительно, потому что сегодня есть скептики, которые говорят, что нужно подтягивать в первую сборную Сафонова, Максименко и так далее. Но для чего? Вот мне непонятно. Мне кажется, всему свое время.
И касаемо Дивеева тоже. Ну есть сегодня в составе сборной опытные защитники! Семенов, Джикия — качественнейшие футболисты. Именно поэтому они и играют в основе, — рассказал Титов в интервью Sport24.
Титов также добавил, что сейчас перед молодёжной сборной стоит глобальная задача — выйти из группы на чемпионат Европы.
В текущем сезоне 21-летний Сафонов провёл в чемпионате России шесть матчей, пропустил четыре гола и дважды сыграл "на ноль".
22-летний Максименко за это же количество матчей пропустил пять мячей и также дважды сыграл "на ноль".
20-летний Дивеев провёл в РПЛ текущего сезона шесть матчей и отметился голевой передачей.
Титов не понимает, для чего сейчас нужно подтягивать в первую сборную Сафонова, Максименко и Дивеева
Бывший российский футболист Егор Титов считает, что некоторых футболистов молодёжной сборной России, которых ждут в основной сборном, нужно дождаться своего времени.
Фото: ФК "Спартак"
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