"Мы договорились с Далером. Если он не решит вопрос с тем, чтобы играть в Европе, то мы будем открыты для переговоров. Пока сигналов от него мы не получали. Думаю, во время сборов национальной команды он вряд ли тратил время на переговоры по клубным делам. Надеюсь, что эта его мечта сбудется", - приводит слова гендиректора "Зенита" "Спорт-экспресс".
На данный момент Кузяев находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с "сине-бело-голубыми". В СМИ неоднократно появлялась информация о желании полузащитника продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Сообщалось, что игрок близок к переходу в испанский "Алавес".
Напомним, что до перехода в "Зенит" Кузяев выступал за "Ахмат". В минувшем сезоне чемпионата России на счету 27-летнего хавбека 20 матче и 2 результативные передачи.
Медведев - о Кузяеве: надеюсь, он уедет в Европу, и его мечта сбудется, но мы открыты для переговоров
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о будущем полузащитника Далера Кузяева.
Фото: ФК "Зенит"
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