"Это не наша история. Они все решили - значит хорошо. И не надо это больше поднимать", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".
Изначально нападающий "Спартака" Александр Соболев не получил вызов в сборную России на матчи Лиги Наций с Сербией и Венгрией, однако позже все же был вызван. После этого Соболев и Дзюба заявили, что конфликта, по сути, и не было.
Черчесов: конфликт Дзюбы и Соболева? Не надо это больше поднимать
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал конфликтную ситуацию между нападающими Артемом Дзюбой и Александром Соболевым.
Фото: РФС
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