Об этом сообщил агент португальского форварда Луи Эванс.
"Ему все нравится, он счастлив в «Локомотиве. Однако у нас есть предложения от ряда иностранных клубов", - цитирует представителя футболиста "Спорт-Экспрес".
Эдер в нынешнем сезоне РПЛ принял участие в 4 матчах, но не забил голов.
Эден перешел в "Локомотив" летом 2017 года из "Лилля".
У нападающего "Локомотива" Эдера есть предложения от других клубов
У нападающего "Локомотива" Эдера есть предложения от других клубов.
Фото: © РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!