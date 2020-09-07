Источник: "Аталанта" может приобрести Влашича

Полузащитник ЦСКА Николо Влашич интересен итальянской "Аталанте".

Фото: ПФК ЦСКА

Как сообщает источник, клуб из Бергамо может рассмотреть покупку хорвата сразу после продажи Алехандро Гомеса.



22-летний Влашич в текущем сезоне провёл четыре матча в чемпионате России, забил три гола и отдал две голевые передачи.



Напомним, состав "Аталанты" в конце лета пополнил российский полузащитник Алексей Миранчук.



Источник: телеграм-канал Василия Конова.