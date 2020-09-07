Как сообщает источник, клуб из Бергамо может рассмотреть покупку хорвата сразу после продажи Алехандро Гомеса.
22-летний Влашич в текущем сезоне провёл четыре матча в чемпионате России, забил три гола и отдал две голевые передачи.
Напомним, состав "Аталанты" в конце лета пополнил российский полузащитник Алексей Миранчук.
Источник: телеграм-канал Василия Конова.
Источник: "Аталанта" может приобрести Влашича
Полузащитник ЦСКА Николо Влашич интересен итальянской "Аталанте".
Фото: ПФК ЦСКА
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