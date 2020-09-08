Известный болельщик "Спартака" Ефремов будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Напомним, что 8 июня 59-летний актер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и протаранил легковой автофургон, за рулем которого находился 57-летний Захаров. Следующим утром Захаров умер.
Семья погибшего Захарова удовлетворена приговором и не будет обжаловать приговор Ефремову. Артиста оштрафовали на 800 тысяч рублей в пользу Виталия Захарова, старшего сына погибшего водителя Сергея Захарова.
Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста.
Напомним, что накануне вынесения приговора Ефремов признал свою вину.
Актер и болельщик "Спартака" Ефремов приговорен к восьми годам тюрьмы
Российский актер Михаил Ефремов получил 8 лет тюрьмы.
Фото: ruskino.ru
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